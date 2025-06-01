UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

KUPA SONRASI ŞAMPİYONLUK PARTİSİ

Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

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NUSRET KAPIDAN KOVULDU

İddaalara göre; Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki Euroleague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe’nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

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DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ünlü şef Nusret'in kupa töreninde sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması infial yaratmıştı.

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KUPAYLA POZ VERMİŞTİ

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı. Futbolcuların yanına giden Nusret, Dünya Kupası'yla birlikte fotoğraf çekilmişti.