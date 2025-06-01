UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile İtalyan temsilcisi Inter, Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden Paris, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

KUPA SONRASI ŞAMPİYONLUK PARTİSİ

Tarihinde ilk kez bu kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain, maç sonrası büyük bir parti düzenledi. Futbolcular arasında düzenlenen partiye giriş yapmak isteyen Nusret, hiç beklemediği bir tavırla karşılaştı.

NUSRET KAPIDAN KOVULDU

İddaalara göre; Güvenliğin kendisini içeriye almadığı anlar telefon kamerasıyla kayıt altına alındı. Sert bir şekilde Nusret, kapıdan kovularak mekanın içine alınmadı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'NİN KUPA TÖRENİNDE DE YER ALMIŞTI

Fenerbahçe’nin Monaco karşısındaki Euroleague zaferinden sonra sahaya inen Nusret, kupa törenine Ali Koç’la birlikte katılmıştı. Elinde kupayla poz veren Gökçe’nin o anları Fenerbahçe taraftarının tepkisini almıştı.

DÜNYA KUPASI FİNALİNDE DE SAHAYA GİRMİŞTİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ünlü şef Nusret'in kupa töreninde sahaya girip Dünya Kupası'nı kaldırması infial yaratmıştı.

KUPAYLA POZ VERMİŞTİ

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışılmıştı. Futbolcuların yanına giden Nusret, Dünya Kupası'yla birlikte fotoğraf çekilmişti.