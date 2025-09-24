Samsun-Ordu Karayolu'nda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan dört kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

Akaryakıt istasyonun sahibi ile mesul müdürü hakkında iddianame hazırlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan istasyon sahibi M.Z.G. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mesul müdür K.Y. hakkındaki iddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, baba Adem Kaya ve çocuklarının ölü muayenelerinde göçük altında kalmaları sebebiyle olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, adli muayene raporunda müşteki Çiğdem Kaya'nın vücudunda ağır derece kırığa sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralanma tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların, oto yıkama alanına ilişkin ruhsat başvurusunda bulunmayarak ilgili alanın denetim imkanını ortadan kaldırmaları, risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen önlem almamaları sebebiyle, yaşanan olayda ihmalleri bulunduğu ve sorumlu oldukları anlatılan iddianamede, sanıkların "taksirle öldürme" suçunu işledikleri hususunda kovuşturmaya yeter şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

Sanıklar hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 4 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi.