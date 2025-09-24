“Dünya 5’ten büyüktür” ve “Daha adil bir dünya mümkün” ifadeleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında Times Meydanı dahil olmak üzere New York’un işlek cadde ve sokaklarındaki LED ekranlarda yayınlandı.

Dev ekranlarda dönen mesajlar, BM’nin kuruluş amacına gönderme yaparken, Erdoğan’ın yıllardır sürdürdüğü küresel adalet çağrısını da uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı.

New Yorklular ve turistler, meydandaki LED ekranlarda Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılan bu ifadeleri büyük ilgiyle izledi. Söz konusu kampanya, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

15. kez BM Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan, Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapıp insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi. Cumhurbaşkanı açlıktan ölen sivilleri hatırlatarak soykırımın sadece İsrail silahlarıyla yapılmadığını da ifade etti.