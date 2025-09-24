Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda eşitlik ve erişilebilirlik ilkesiyle şehir merkezinden ilçelere hatta en uzak yerleşimlere kadar yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Afşin’in kırsal mahallelerinden Dokuztay’da hayata geçirilen 6 kilometrelik yol yenileme çalışması, hem mahalle içi hem de civar mahallelere ulaşımda önemli bir rahatlama sağladı.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, öncelikle yolun zemin yapısı güçlendirildi.

Ardından birinci ve ikinci kat sathi asfalt kaplama işlemleriyle yolun dayanıklılığı artırıldı. Bu sayede özellikle kış aylarında ulaşımda yaşanan olumsuzlukların önüne geçildi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Dokuztay Mahalle Muhtarı Ali Yıldız, “Yollarımızın yıllardır çamur içindeydi. Bu sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ilettik. Yollarımız yenilendi. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.