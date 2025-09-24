Barajların doluluk oranı azalıyor

Su kaynakları bakımından önemli kentlerden Kahramanmaraş'ta, kuraklık nedeniyle barajların doluluğunda büyük düşüş yaşanıyor. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk, Kartalkaya'da yüzde 31'e, Menzelet'te yüzde 38'e, Ayvalı'da ise yüzde 1'e geriledi.

Depremin su kaynaklarına etkisi

Depremin yer altı su kaynaklarının yönünü değiştirdiğini, şehir alt yapısına zarar verdiğini, bunun yanı sıra düşük yağış ve yüksek sıcaklığın yüzeysel su miktarının ve yer altı su kaynaklarının azalmasına sebep olduğunu dile getiren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, Türkiye genelinde su potansiyeli en yüksek kentlerden biri fakat son yıllarda yaşadığımız kuraklık barajlarımızı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş'ta kullanıma açık 8 barajımız var. Bu barajlarımızın doluluğu geçen yıla oranla yüzde 30 seviyelerine kadar düştü. Şu anda mevcut barajlarımızın içinde en riskli durumda olan içme suyunda kullandığımız Ayvalı Barajı ve su seviyesi yüzde 1 civarında.."

Başka kaynaklardan takviye yapılıyor

Şu anda içme suyu için çeşitli alternatif kaynaklara yöneldiğimizi ifade eden Cırık "Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuzlu Barajı'ndan Ayvalı Barajı'na takviye yapılıyor ve şehrin içme suyu ihtiyacının büyük oranda çözülmesi sağlanıyor" dedi.



