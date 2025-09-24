Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemi ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Rakamlar sektörlere göre farklılık gösterdi:

🏨 Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,0 seviyesine geriledi.

🛍️ Perakende ticaret sektörü yüzde 0,4 artışla 109,2 seviyesine yükseldi.

🏗️ İnşaat sektörü ise yüzde 3,6 artarak 88,3 puana çıktı.

📉 Hizmet Sektöründe Sınırlı Düşüş

Hizmet sektöründe güven, geçen aya göre çok küçük bir düşüş gösterdi. Bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin beklentileri Eylül ayında bir miktar zayıfladı.

🛒 Perakende Ticarette Kısmi Artış

Alışveriş ve ticaret faaliyetlerini kapsayan perakende sektöründe ise küçük çaplı bir toparlanma dikkat çekti. Endeks, yüzde 0,4’lük artışla 109,2’ye ulaştı.

🏗️ İnşaatta Sürpriz Toparlanma

Verilere göre en dikkat çekici yükseliş inşaat sektöründe yaşandı. Uzun süredir düşük seyreden güven endeksi, Eylül ayında yüzde 3,6 artarak 88,3 seviyesine çıktı.

💬 Ne Anlama Geliyor?

Ekonomistler, bu verileri genel ekonomik aktivitede kısmi bir toparlanma sinyali olarak yorumluyor. Özellikle inşaat sektöründeki artış, ilerleyen dönemde yatırımların canlanabileceğine işaret ediyor.