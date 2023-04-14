Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yerleşkesindeki Yunus Emre Kongre Merkezi Sezai Karakoç Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte sanatçılar, çocuklar ve gençlerle şarkılar söyledi.

Keman sanatçısı Anderson, kemanıyla, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seda Esenler'in seslendirdiği "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli şarkıya eşlik etti.

Sanatçı Anderson, depremler dolayısıyla büyük üzüntü yaşadığını belirtti.