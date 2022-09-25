Bakan Varank, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde, dünya siyasetinde talimat alan değil, kendi kararlarını veren bir ülke haline geldiğini belirtti.



Ülkenin her karış toprağında yerel yönetimlerin de desteğiyle bu düşünce doğrultusunda hizmet etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Biz çalışmaktan başka bir şey bilmiyoruz çünkü biz inanıyoruz ki bu aziz millete hizmet etmek şereflerin en yücesi. Ve Allah'ın izniyle de 2023'ten itibaren çok daha hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Çok daha büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım. Allah'ın izniyle bunu yaptığımızda bizim üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bakın New York'ta bütün dünya liderleri BM'nin karşısındaki Türkevi'ne gelip Cumhurbaşkanımızla görüştü. Cumhurbaşkanımız, New York'tan önce Orta Asya'daydı. Doğu'nun büyük devletlerinin liderleriyle bir araya geldi. Şu anda Türkiye, uluslararası ilişkilerde dünya siyasetinde talimat alan değil, kendi ayakları üstünde, kendi kararlarını veren bir ülke haline geldi."

Türkiye'yi kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Varank, tüm bunları milletin 20 yılda verdiği destekle başardıklarını ifade etti.

Bakan Varank, dünya genelinde yaşanan birçok savaş ve krizde arabuluculuk yapılması gerektiğinde ilk akla gelen ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Savaş oluyor, tahıl krizinden bahsediyorlar ne diyorlar, 'Tahıl krizinde kim arabuluculuk yapar' diye sorduklarında akıllarına kim geliyor? Recep Tayyip Erdoğan geliyor. 'Ukrayna ile Rusya'yı barış masasına nerde oturtabiliriz' dediklerinde akıllarına ne geliyor? Türkiye geliyor, İstanbul geliyor. Değerli kardeşlerim, bu kolay olmadı, biz bunun mücadelesini verdik. Türkiye kendi kendine yetebilen, kendi çıkarları neyi gerektiriyorsa onun istikametinde giden bir ülke haline geldi. Ve 2023'te işte şuna karar vereceğiz, Türkiye kendi politikalarını uygulayan bir ülke mi olacak yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın ağzının içine bakan bir ülke mi olacak? Bunun kararını 2023'te vereceğiz ve biz inanıyoruz ki Maraşlı hemşerilerimiz 2023'te doğru kararı verecek ve inşallah biz Türkiye'yi hak ettiği yerlere hep beraber getireceğiz."