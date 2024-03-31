Adana’da Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi`ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.
Adana’da yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi`nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı.
Düzce`de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri`nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.
Antalya'da taksicilik yapan Rasim Işık ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde papağanıyla oyunu kullandı.

Tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti Tadilat sırasında üzerine duvar yıkılan çocuk hayatını kaybetti


 

Kaynak: TRT HABER