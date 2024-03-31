Adana’da Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi`ndeki Bilge Kağan Ortaokulunda oyunu kullandı.

Adana’da yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi`nde Buhara Ortaokulunda oyunu kullandı.

Düzce`de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri`nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.

Antalya'da taksicilik yapan Rasim Işık ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde papağanıyla oyunu kullandı.



