Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

bu kapsamda yapılan operasyonlarda 'kasten yaralama' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. ile 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.