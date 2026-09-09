Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yürekler dağlandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Yeşilova Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.

Levent Çerçi yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta ilerleyen Mehmet Gör idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Aynı Aileden 4 Kişi Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari araç sürücüsü Levent Çerçi, eşi Fatma Çerçi ile çocukları Mustafa ve Büşra Çerçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan diğer 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.