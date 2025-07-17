Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu üzerindeki Kulundere köyü mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 23 AFR 217 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

2 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan 3 ağır yaralı, Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada 2 kişinin ise olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

İnceleme Başlatıldı

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. Kazaya karışan aracın sürücüsünün kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.