Genellikle sarımsakların dişleri tüketilirken kabukları ise çöpe atılıyor. Oysa bu büyük bir hata. Sarımsağın kabuğunun da en az kendisi kadar faydalı olduğu ortaya çıktı.

Bakın sarımsak kabukları ne işe yarıyormuş. Kabuklarındaki faydaları öğrendikten sonra çöpe atarken bir kez daha düşüneceksiniz! Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sarımsak, çok eski zamanlardan bu yana şifa ve sağlık kaynağı olarak kullanılıyor. Bir numaralı doğal antibiyotik olarak kabul edilen sarımsak, pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinler arasında yer alıyor.

Saç ve tırnak sağlığından tutun da kanser, cinsel sağlık, kalp ve damar hastalıkları, diyabet gibi kronik rahatsızlıklara kadar pek çok alanda inanılmaz fayda sağlıyor. Hem çiğ hem de pişmiş hali ile yemeklerin lezzetini artıran bu besin, bağışıklığın güçlendirilmesi için de bol bol tüketilmesi tavsiye ediliyor. En az ilaç kadar etkili bir enfeksiyon karşıtı olan sarımsak, genellikle soyulup tüketiliyor. Dişleri ayrılıp kabukları çöpe atılıyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalar neticesinde sarımsak kabuklarının da en az sarımsağın kendisi kadar şifa barındırdığı ortaya çıktı. Bu faydaları duyduktan sonra çöpe atarken bir kez daha düşüneceksiniz.Peki sarımsak kabukları ne işe yarar, neye iyi gelir? Sarımsak kabuğundan ne yapılır? Sarımsak çöpleri nasıl değerlendirilir? İşte tüm bu soruların yanıtları ve bilmeniz gerekenler

SARIMSAK KABUĞU FAYDALARI

Sadece dişleri değil, sarımsağın kabukları da gençliğinize gençlik katacak nitelikte güçlü antioksidan özelliklere sahip. Sayısız faydalara sahip olan sarımsak kabuklarının atılmaması gerektiği uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.

Sarımsak kabukları, kalbi koruyan ve yaşlanma süreciyle savaşmaya yardımcı olan "anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar" başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içeriyor.

Sarımsak kabuğunda bol miktarda bulunan quercetin; yaşlanmaya, ince çizgilere ve cilt dokusunun gelişimine katkıda bulunur.

İltihaplanma ve serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olur.

Tüm vücudu iltihap ve enfeksiyondan arındırır.

Toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Vücut direncini arttırır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kanser hücreleriyle savaşır ve kanserin yayılmasına engel olur.

Saç yapısını güçlendirir.

Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

SARIMSAK KABUKLARINI DEĞERLENDİRME YOLLARI

Sarımsak kabuklarını kolayca tüketmenin pek çok farklı yöntemi bulunuyor.

Sarımsak kabukları çay ya da suyu hazırlanarak tüketilebilir.

Bitki çaylarına bir kaç parça ekleyebilirsiniz.

Sarımsak kabuklarını kaynatıp süzdüğünüz suyu çorbalarınızda kullanabilirsiniz.

Kuruttuğunuz kabukları toz haline getirerek kullanabilirsiniz.