Henüz 16 yaşındayken 'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, bir süredir sahnelerde daha az görünüyor.

Daha önce sahneye çıkmasının engellendiğini açıklayan genç şarkıcı, yeni açıklamasıyla da dikkat çekti.

"Bu bir eleştiri değil"

Sahne kıyafetleri zaman zaman açık bulunan Aleyna Tilki kendisini eleştirenlere şöyle yanıt verdi; "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek.

"Taciz gibi"

Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor."