Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuz, sıcak günlerde serinlemek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ancak, satın alınan karpuzun kelek çıkması durumu tüketicilerin en büyük kabuslarından biri haline gelmiş durumda.

Tüketici derneklerinin yaptığı açıklamalara göre, kelek karpuz ayıplı mal statüsüne girdiği için iade edilmesi gerekiyor. Her ne kadar karpuz seçerken çeşitli yöntemler denense de çoğu zaman karpuzun kelek olup olmadığı ancak kesildikten sonra anlaşılabiliyor.

Bu durumda tüketicilerin haklarını bilmesi büyük önem taşıyor. Tüketici dernekleri, kelek karpuzun ayıplı mal sayıldığını ve bu nedenle satıcı tarafından iade alınması gerektiğini belirtiyor