19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlik ve gösterileri gençlerle buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Çözüm Bakanlığı” adlı tiyatro gösterisi düzenledi. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı Sanne Rooseboom’in eserinden sahneye uyarlanan gösteriye çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu oyuncuları tarafından sahnelenen gösteriyi minikler büyük bir beğeniyle takip etti. Palyaço gösterisi, şarkı dinletisi ve dans gösterileriyle çocukları eğlendiren tiyatro oyuncuları, dostluk ve arkadaşlığın önemine dair eğitici mesajlar vermeyi de ihmal etmedi. Çocukların hem eğlenip hem öğrendiği gösteri, ebeveynlerin de takdirini kazandı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerin çocukların kişisel gelişimine ve sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını belirten ebeveynler, çocuklara göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Çocuklarımız Büyükşehir’le Tiyatroya Doyuyor

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği gösterilerin çocuklar için çok değerli olduğunu belirten Ayşegül Eravşar, “Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Gösterinin konusu çok güzeldi. Oyuncuların performansını çok beğendik. Çocuklarımız Büyükşehir Belediyesi sayesinde tiyatroya doyuyor. Bu güzel etkinliği çocuklarımızla buluşturduğu için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklar Beğenilerini İfade Etti

Çocuklar da tiyatro gösterisini çok beğendiklerini ve iyiliğin önemine dair yeni şeyler öğrendiklerini belirtti. Ömer Faruk Özbey, “Hem eğlenceli bir gösteri oldu hem de iyilik yapmanın önemi anlatıldı. Biz çocuklar için faydalı bir gösteri oldu” dedi. Fatma Zehra Özçelik, “Tiyatro çok eğlenceliydi. Dans ettik, oyun oynadık. Çok güzel bir vakit geçirdik” diye konuştu. Talha Özçelik ise çok eğlendiğini belirterek tiyatro gösterilerinin devamını beklediğini söyledi.