Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir berber dükkânında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, mahalle sakinleri arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.