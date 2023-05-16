14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün seçim sonuçlarını Cumhur İttifakı partileri liderleriyle görüşecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ 16.00'DA

Erdoğan bugün saat 15.00'te DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, saat 16.00'da da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

İttifakın diğer liderlerini de ayrı ayrı kabul edecek.

Görüşmelerde 14 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçları ele alınacak. 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur seçimi için, 12 günlük süreçte nasıl bir yol izleneceği değerlendirilecek.

