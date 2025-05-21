69 yaşındaki Philippe Schneider ve 45 yaşındaki eşi Nathalie Caboubassy, 2023’te ortadan kaybolan 60 yaşındaki Georges Meichler'in öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla Fransa’da yargılanıyor. Yargılanma sırasında ise korkunç itiraf geldi.

Eski bir kasap olan restoran sahibi Schneider, Meichler'i eşiyle birlikte öldürdüğünü itiraf etti. Restoran sahibi, cinayetin Meichler’in Brasc köyündeki ormanda yer alan evine hırsızlık yapmak için girdiklerinde gerçekleştiğini söyledi. Meichler’i bağlayıp ağzını kapattıklarını ve evi aradıktan sonra onun boğularak öldüğünü gördüklerini söyledi.

"CESEDİN PARÇALARINI PİŞİRDİK"

Telegraph'ın haberine göre olayı örtbas etmek için adamın cesedini parçalara ayırdığını, Meichler’in kafasını, ellerini ve ayaklarını yaktığını belirtti. ayrıca Meichler'in cesedinin bazı parçalarını Nepal'de öğrendiği dini bir ritüele uygun şekilde kokuyu bastırmak için sebze dolu bir tencerede pişirmeye çalıştığını söylediği de ortaya çıktı.

Diğer yandan Schneider’in eşi Caboubassy, cinayetle ilişkisi olmadığını savunuyor. Mahkemenin kararını 22 Mayıs’ta açıklaması bekleniyor.