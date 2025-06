Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 Eylül 1994'te dünyaya gözlerini açan Yalçın, Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesine müzik öğretmeni olarak atanan ve Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde yüksek lisans yapan Yalçın, kısa sürede öğrenciler ve meslektaşları tarafından sevilen sima haline geldi.

Aybüke öğretmen, 7 ay gibi kısa sürede görev yaptığı okula müzik sınıfı kazandırarak, öğrencilerinin müzik aleti kullanmasına vesile oldu.

9 Haziran 2017'de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra eve gitmek üzere okuldan arkadaşlarıyla ayrılan Yalçın, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, bulunduğu araca isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Henüz 22 yaşındayken ilk görev yerinde şehit düşen Yalçın için Batman Öğretmenevi bahçesinde tören düzenlendi.

Törenin ardından gözyaşları içinde memleketine uğurlanan Aybüke öğretmenin cenazesi, Çorum Osmancık'ta gerçekleştirilen törenden sonra toprağa verildi.

Bakan Tekin'den anma mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın terör örgütü PKK'nın Batman Kozluk'ta 2017'de düzenlediği saldırıda şehit olmasının 8. yılında anma mesajı yayımladı.

Yalçın'ın, öğretmenlik hayalini gerçeğe dönüştürmüş, çocukların gönlünde sevgiyle yer edinmiş, görevine adanmışlığıyla örnek olmuş, hayatının baharında bir öğretmen olduğunu anımsatan Tekin, "Ne yazık ki karanlık niyetlerin hedefi olarak aramızdan koparıldığında, bir ideal, bir umut, bir iyilik timsali de yitirilmiş oldu. Bugün onun şahsında bir neslin vicdanını, inancını ve geleceğe dair umudunu da yad ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aybüke" isminin sıradan bir isim olmadığına işaret eden Tekin, ismin, "vatan sevgisinin, öğretmenlik aşkının ve adanmış bir ruhun simgesi" olduğunu vurguladı.

Şehit Yalçın'ı yaşattığı değerler üzerinden bir ışık olarak gördüklerini belirten Tekin, onun ardından büyüyen her fidanın, okula gülerek koşan her çocuğun, kalemi eline güvenle alan her öğrencinin, Aybüke'nin mirasını sürdürerek, hayaline sahip çıktığının altını çizdi.

"Aziz hatırasını yaşatmayı borç biliyoruz"

Yalçın'ın şehadetinin 8. yıl dönümünde, öğretmenlerin yalnız olmadığını, her birinin devletin, milletin desteğiyle, kararlılığıyla ve duasıyla görev yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her yerinde okuyan bir çocuk, öğreten bir öğretmen, inşa edilen bir gelecek vardır. Bu gelecek ise korkuya değil, sevgiye, umutsuzluğa değil, dirence dayanır. Bu topraklar uğruna kalemiyle, merhametiyle, sabrıyla görevini sürdüren her eğitim neferi, bizim için birer emanettir. Aybüke'nin şahsında şehit düşen tüm öğretmenlerimize borcumuz, onları hatırlamakla sınırlı değildir, biz bu emaneti koruyarak öğretmenlerimizin huzurla ve güvenle görev yapabilecekleri bir gelecek inşa etmeyi milli bir sorumluluk sayıyoruz.

Bu vesileyle, Aybüke'mizin kıymetli ailesine ve evlatlarını vatan toprağına emanet etmiş tüm şehit ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Onların gösterdiği vakar, metanet ve tevekkül, bu milletin özünde taşıdığı asaletin en güçlü ifadesidir. Kalbimizde taşıdığımız her minnet, onların gösterdiği duruşa duyduğumuz derin bir hürmettir, çünkü onlar bu ülkenin susmadan konuşan vicdanıdır. Şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı özlemle ve rahmetle anıyor, onun aziz hatırasını yaşatmayı bir borç biliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Hayatı film oldu

Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan ve TRT ile Bee Yapım ortaklığında çekilen "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmi, 2023 yılında 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girdi.

23 Kasım 2023'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen filmin galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Atıf Aybars Yalçın ve filmin oyuncuları katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinde gösterime giren filmi binlerce kişi izledi.

Aybüke öğretmenin şehit düştüğü terör saldırısı

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.