Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kanlıdere’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve bölgede devam eden projeleri inceledi. Hayata geçen yatırımlarla ilgili esnafla sohbet eden Başkan Güngör, “Söz verdiğimiz gibi 89 günde 40 Milyon TL’lik köprü projemizi hayata geçirdik. Hamdolsun esnafımızdan, vatandaşımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada bulunan Kadıoğlu, Hayrigül ve Hayrigül 2 olmak üzere üçlü konağımızda ve kurtuluş kahramanımız Arslanbey Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımız hızla devam ediyor. Toplamda 23 Milyon TL bir yatırımla onları da turizme kazandıracağız. Yine Hasan Kocabaş adını taşıyan konağın restorasyonu için projemiz hazır, ihalesini de yakında gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Tarihi Adada Büyük Bir Dönüşüm Başlattık

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Şehrimizin tarihi adası hüviyetindeki bu bölgede yalnızca bir köprü açılışı gerçekleştirmedik. Kale, Kapalı Çarşı, Ulu Cami, Kanlıdere ve Sarayaltı’nda büyük bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 40 Milyon TL’nin üzerinde de bölgemizde kamulaştırma yatırımları gerçekleştirdik. Buradaki yatırım miktarımız 100 Milyon TL’yi aştı. Bu projelerimizle inşallah; hem trafiğimizi rahatlatacağız, hem de Kahramanmaraş’ımızın kadim tarihini turizme kazandıracağız” ifadelerini kaydetti.