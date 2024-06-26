Her Hafta Salı Akşamları Kahraman Şehrin Artılarını Eksilerini Konuşmak İçin Aksu Tv Ekranlarında Bir Araya Gelen Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Gazeteci Yazar Serdar Erdoğanyılmaz Ve Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Eskalen Programın Sezon Finalini Akdeniz’in İncisi, Turizm Cenneti Başkonuş Yaylasında Yaptı.

Burada Kahramanmaraş’ta Devam Eden İnşaatlarda Gelinen Son Nokta Değerlendirilerek Bu Konunun Artı Ve Eksileri Konuşuldu.

Ayrıca Şehrin Tasarım Projesi Üzerine Konuşularak Bu Projede Var Olan Belirsizliklerinde Bir An Önce Yetkililerce Giderilmesi Gerektiğine Dikkat Çekildi.