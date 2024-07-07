"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın depremden önceki en gözde yerleri arasında yer alan Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin yer aldığı, 1. etap olarak adlandırılan bölgede 3 bin 269 konut ve bin 399 ticari bölüm inşa edilerek kente kazandırılacak.

"2025'in ilk aylarında buralardaki yapılar tamamlanmış hak sahiplerine dağıtılmış olacak"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde büyük oranda hasar gören Kahramanmaraş'ın kent merkezindeki 1 etap olarak nitelendirilen bölgedeki inşaatlar hızla yükseliyor.

Depremden önce kentin ticari hayatının gözde mekanları arasında yer alan, yerleşim olarak "şehrin kalbi" olarak nitelendirilen Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alan, depremle büyük yara aldı.

Çok sayıda binanın yıkıldığı, ağır hasar aldığı veya kullanılamaz halen gelen bölgenin yeniden canlandırılması için başlatılan çalışmalar ise Kahramanmaraş Valiliğinin 1. etap adıyla hız kazandı. Gece gündüz demeden inşaatlardaki çalışmaların sürdüğü bölgede bazı binaların tamamlanma oranı, yüzde 80'lere ulaştı ve binaların 2025 yılının ilk aylarında teslim edilmesi planlanıyor.

Kentte en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nde de yeni binalar yükseliyor. Binaların temeli için ciddi çalışmaların yapıldığı sitenin arazisinde yapılan zemin iyileştirilmeleriyle birlikte 678 konut ve 99 ticari bölüm kent yaşantısına dahil edilecek.

Vali Mükerrem Ünlüer, 11 ilçede 38 bin 84 konut ve 8 bin 736 ticari olmak üzere toplam 46 bin 820 bağımsız bölüm için "yerinde dönüşüm" projesi kapsamında başvuruda bulunulduğunu İfade etti.