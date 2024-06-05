Sektördeki 150 yıllık tecrübesiyle vatandaşların vazgeçilmezi olan Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle özellikle Kurban Bayramı döneminde yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde bine yakın çeşit bulunduran Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “Vatandaşların Kurban Bayramı ihtiyaçlarını karşılama noktasında hazırız” dedi. Çelik, “Bıçakları dövme usulü ile imal ederek vatandaşların beğenisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

İşletme Sahibi Bahaettin Çelik, “Vatandaşların Kurban Bayramı ihtiyaçlarını karşılama noktasında hazırız” diyerek, bıçakları dövme usulü ile imal ettiklerini ve bu yöntemle dayanıklılığı artırdıklarını belirtti.

Faaliyetlerine hız kesmeden devam eden firma, bayram döneminde de kaliteli ürünleriyle vatandaşların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.