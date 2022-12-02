Türkiye genelinde kış esintileri hissediliyor.

Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı

Ankara ve İzmir dahil 25 il için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji, İstanbul'da ise sel uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu kuzeybatısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerinden kar haberleri gelirken, ülkenin büyük bir kesimi yağmura teslim oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son uyarısında sele karşı uyardı.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş illerinde, yağışın etkili olacağı aktarıldı.

Karla karışık yağmur

Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'a sel uyarısı

Yağışların etkisinin en fazla beklendiği Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'ye sel uyarısı geldi.

İstanbul'a, yağışların beraberindeki sel için alarm verilirken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Yağış beklenen 25 il

Bir diğer yandan kuvvetli yağış için 25 il alarma geçti. İşte uyarı verilen iller ve hava sıcaklıkları...

İstanbul 10, İzmir 12, Ankara 6, Kocaeli 11, Edirne 6, Tekirdağ 6, Afyonkarahisar 4, Denizli 9, Muğla 8, Antalya 13, Isparta 8, Ankara 6, Eskişehir 5, Kayseri 2, Bolu 5, Kastamonu 5, Sinop 13, Zonguldak 10, Rize 11, Samsun 13, Tokat 7, Trabzon 12, Erzurum 0, Malatya 6, Diyarbakır 7, Şanlıurfa 10 derece.