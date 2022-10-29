Muğla'nın Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi civarında meydana gelen olayda 15 yaşında olan Melike Gün Kanavuzlar, 4 katlı binanın çatısına çıktı.

Fotoğraf ekerken telefonu düştü

Burada cep telefonunu çıkararak selfie çekmeye başladı ve fotoğraf çekerken bir anda elindeki telefonu düşürdü.

Telefonu almak için eğildi, zemine çakıldı

Düşürdüğü telefonu almak için yere eğilen genç kız dengesini kaybetti ve 4. katın çatısından beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle yere çakılan ve ağır yaralanan genç kızı görenler çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarın üzerine çok kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından hastaneye kaldırdı.

Genç kız tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı

Ortaca Devlet Hastanesi'nde kaldırılan Melike Gün Kanavuzlar, yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olması sebebiyle Muğla'ya sevk edildi ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. İHA'nın haberine göre, hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Kanavuzlar, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Genç kızın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.