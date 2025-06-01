Kahramanmaraş hava durumu 2 Haziran 2025 Pazartesi günü için açıklandı.

Günün Genel Özeti

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ta hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 21°C, rüzgar ise kuzeybatı yönünden saatte 15 km hızla esecek. Nem oranı %60 seviyelerinde.

Öğle saatlerinde kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığı 27°C’ye kadar yükselecek. Batıdan esen rüzgar saatte 22 km hızında olacak. Nem oranı %44 olarak ölçülüyor.

Akşam saatlerinde hava bulutlu seyredecek. Sıcaklık 23°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık 22°C olacak.

Gece saatlerinde ise gökyüzü tekrar açılıyor. Hava 20°C’ye kadar serinleyecek. Nem oranı %75'e çıkacak.

UV Işınlarına Dikkat

2 Haziran günü Kahramanmaraş’ta UV indeksi 10 seviyelerinde olacak. Bu da çok yüksek güneş ışınımı anlamına geliyor. Özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkacak vatandaşların güneş koruyucu kullanmaları ve şapka gibi koruyucu aksesuarlar tercih etmeleri öneriliyor.

Yağışlara Karşı Tedbirli Olun

Hafif yağış geçişleri nedeniyle dışarı çıkacakların şemsiye ya da yağmurluk bulundurmaları tavsiye ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde kısa süreli lokal yağmur görülebilir.

Gün Doğumu ve Batımı