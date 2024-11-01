Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye’yi Ankara'da törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay​​​​​​ onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen yemeğe, iki ülke heyetleri de katıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, mart ayındaki seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla Fay'ı tebrik etti.

Erdoğan ve Fay, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.