İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yürüttüğü saldırlar sırasında alıkoyduğu Filistinlilerden 10 kişiyi, aylarca süren işkence ve açlık koşullarının ardından serbest bıraktı.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), tarafından teslim alınan esirler, tıbbi kontrollerinin yapılması amacıyla Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildi.
Serbest bırakılan Filistinli esirler, çoğunlukla sağlık durumları kötüleşmiş halde Gazze Şeridi'ne dönüyor.
Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.