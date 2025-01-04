Törene siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin yanı sıra usta isimlerden Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses de katıldı.

Sanatçı Orhan Gencebay Tayfur'un kimseye nasip olmayan bir ilgiyle ve sevgiyle karşılandığını dile getirdi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses de arabesk müziğin prensini kaybettiğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanatçı Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.

Daha sonra Ferdi Tayfur'un naaşı İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'na defnedildi.