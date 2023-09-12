Ankara'nın Sincan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Fatih Sürücü isimli genç, mahalleden tanıştığı M.Ö. ile arkadaşlık kurdu. Geçen hafta cumartesi günü M.Ö., erkek arkadaşı Fatih Sürücü’yü evine çağırdı.

Plevne Mahallesi'ndeki eve giden Sürücü’yü evde bekleyen M.Ö.’nün akrabaları, oturdukları bina önüne indirerek saldırmaya başladı.

Nezarethanede kalbi durdu

Olaydan sonra Sürücü, Sincan’daki bir hastaneye kaldırıldı. Karakolda ifadesi alındıktan sonra nezarete alınan Sürücü rahatsızlandı. Kalbi durduğu iddia edilen Sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"Islatmışlar bir daha dövmüşler"

Oğlunun, hayatını kaybettiği sabah saat 10.00’da M.Ö. ile buluştuğunu ve oğluna görüşmemesi gerektiğini söyleyen anne Hülya Sürücü, şu cümleleri kullandı;

'Bu kız bugün senin başına bir iş açacak’ dedim. Eve çağırmış ve oğlumu çok dövmüşler. Acım çok taze. Hepsi bulsun cezasını. O kadar dayak yemiş ıslatmışlar bir daha dövmüşler. O halde bile hastanede ayakta duruyormuş.



"Oğluma pusu kurdular"

Oğlunu pusuya düşürenin M.Ö. olduğunu iddia eden Hülya Sürücü, “Şimdi ifade değiştiriyormuş. Benim oğluma pusu kurdular bunlar. İllaki kameralarda gözüküyordur. Islatıp ıslatıp dövüyorlar. Aşağıya inerek tekrar dövüyorlar.” dedi.

Baba İbrahim Sürücü ise olayın neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi. Oğlunu darbedenleri tanımadıklarını belirten Sürücü, “Hiç tanımıyorum bu şahısları. Kim olduklarını da bilmiyorum. Kız çocuğunu da tanımıyorum. Olayın iç yüzünü hiç bilmiyorum.” dedi.