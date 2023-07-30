Gençlik ve Spor Bakanlığı Seyahatsever projesi ile öğrenci yurtlarının kapılarını 18-30 yaş aralığındaki gençlere açıyor. Belirlenen noktalarda ücretsiz konaklamak için öğrenci olma şartı da yok.

İlk olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Seyahatsever projesinden 325 bin genç faydalanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlerin büyük ilgi gösterdiği projenin bu yaz da devam edeceğini açıkladı ve yurt kapıları yeniden gençlere açıldı.

Seyahatsever projesi, deprem bölgesindeki iller dışında Çanakkale’den Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a 70 farklı ildeki öğrenci yurtlarında gençlere 5 güne kadar ücretsiz konaklama imkanı sunuyor.

Projeden faydalanmak için 18-30 yaş aralığında olmak yeterli. Öğrenci olma şartı da aranmıyor.