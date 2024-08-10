Kahramanmaraş’ın köklü medya kuruluşlarından Aksu TV’nin sevilen eski çalışanı Alparslan Türkeş Demir, hayatının en özel anını büyüleyici bir düğünle taçlandırdı.

Demir, hayatını Rümaysa Seyfi ile görkemli bir törenle birleştirerek adeta masalları aratmayacak bir düğüne imza attı.

Alparslan Türkeş Demir ve Rümaysa Seyfi, muhteşem bir atmosferde gerçekleşen törende, birbirlerine duydukları derin sevgi ve bağlılığı sonsuz mutluluğa “Evet” diyerek taçlandırdı.

Gelin ve damat, zarif ve şık görünümleriyle geceye damga vurdu.

Gecede, çiftin aileleri ve yakın dostları, mutluluğu paylaşmak için bir araya gelirken, davetliler romantik müzikler eşliğinde bu özel gecenin tadını çıkardı.