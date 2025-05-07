İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 39 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 568 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 71 gözaltı 6 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 71 gözaltı

Yerlikaya, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığının ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonda, 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 Milyar 111 Milyon 599 TL’lik para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca çok sayıda ruhsatsız tüfek ile dijital materyal ele geçirildi.