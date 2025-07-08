İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar liralık işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 27’sinin tutuklandığını açıkladı.



Jandarma tarafından 19 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medyada reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları, sahte araç ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri belirlendi.

Ayrıca, "yatırım danışmanlığı" ve "faturalı hat yardımı" gibi yöntemlerle kimlik bilgilerine ulaşıp hırsızlık yaptıkları, bazı vatandaşları arayıp isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek para transferine ikna ettikleri tespit edildi.



Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz," dedi.