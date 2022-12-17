Yapılan en son değerlendirmelere göre bugün Trakya kesiminin çok bulutlu ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. Rüzgârın Trakya'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren kademeli olarak kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.