2026–2030 yıllarını kapsayan yeni plan; toplumda “Şiddetsiz Yaşam” kültürünü hakim kılmak amacıyla 5 ana hedef, 15 strateji ve 130 somut faaliyeti içeriyor.

Plan;

Şiddetsiz yaşam ve saygı kültürü,

Etkin hukuki koruma ve adalete erişim,

Risk odaklı ve uzmanlaşmış müdahale,

Psikolojik iyi oluş ve sosyoekonomik güçlenme,

Davranışsal dönüşüm ve toplumsal katılım

başlıkları altında şekillendirildi.

Kadınlara İş Arama, Kariyer ve Kreş Desteği

Yeni eylem planının en dikkat çeken bölümü, şiddet mağduru kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalar oldu.

Buna göre:

ŞÖNİM’lerde iş ve meslek danışmanları görevlendirilecek.

Kadınlara iş arama eğitimi, kariyer danışmanlığı, esnek çalışma, uzaktan çalışma, kreş ve ulaşım desteği sağlanacak.

İşe yerleştirilen kadınlar için düzenli takip ve izleme sistemi kurulacak.

İŞKUR ve OSB’lerle Güvenli İstihdam Protokolü

Kadınların işgücüne katılımını artırmak için İŞKUR, organize sanayi bölgeleri, özel sektör ve meslek kuruluşlarıyla “Güvenli İstihdam İşbirliği Protokolleri” imzalanacak. Bu protokoller kapsamında kadınlara:

Güvenli başvuru sistemi

Gizlilik esaslı işe yönlendirme

Esnek çalışma modelleri

Kreş ve ulaşım desteği

sunulacak.

Kadınlara Kapsamlı Profil Araştırması Yapılacak

Bakanlık ayrıca şiddet mağduru kadınlara yönelik sosyoekonomik profil analizi gerçekleştirecek. Gelir durumu, eğitim seviyesi, barınma, güvenlik ve dijital erişim gibi başlıkları içeren analiz sonrasında her kadın için bireysel gelişim planı hazırlanacak.

Eğitime Geri Dönüş ve Mesleki Kurslara Destek

Eğitim hayatı yarım kalan kadınların yeniden okula dönebilmesi için özel destek mekanizmaları oluşturulacak. Temel eğitimden üniversiteye kadar tüm kademelerde kadınların sürece erişimi güçlendirilecek. Ayrıca kadınlara: