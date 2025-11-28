Altın piyasasında yeni gün hareketli başladı. Dün ons fiyatındaki geri çekilmeyle değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,19 altında 5.671 TL seviyesinde tamamlamıştı.

Ancak yeni günde tablo tersine döndü. Gram altın saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 5.720 TL’de işlem görüyor.

Çeyrek altın 9.560 TL,

Cumhuriyet altını ise 38.090 TL seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasına karşın yüzde 0,6 artışla 4.184 dolar seviyesine yükseldi.

Altın Fiyatlarını Ne Destekliyor?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik güçlü beklentiler, altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda “güvenli liman” arayışı da altına talebi artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Günün Öne Çıkan Verileri

Analistler, yatırımcıların özellikle şu başlıklara odaklandığını belirtiyor:

TCMB Finansal İstikrar Raporu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

Türkiye işsizlik oranı

Almanya’da enflasyon ve işsizlik verileri

Teknik Analiz: Altında Kritik Seviyeler

Uzmanlara göre ons altında:

4.250 dolar direnç ,

4.100 dolar ise güçlü destek olarak izleniyor.

Bu seviyelerin aşılması veya kırılması, altının kısa vadeli yönünü belirleyecek.