Adana’nın merkezine yağan ve aniden bastıran yağmur sonrası yollar göle döndü.

Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken ana cadde ve arterlerde oluşan su birikintileri nedeniyle yol kenarında araçlar mahsur kaldı.

METEOROLOJİ UYARDI

Öte yandan Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yaptığı uyarıda yağışın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini belirtirken; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

BELEDİYE ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yağmur etkisini sürdürürken Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri su basan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

İşte Adana'dan sağanak yağış manzaraları...