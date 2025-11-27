Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 25,49 olarak açıklandı.

Bu oran; vergi, harç, ceza ve birçok resmi ödeme kalemine otomatik zam anlamına geliyor.

Silah Ruhsatlarına Yüzde 25,49 Zam Geliyor

Silah ruhsatı ücretleri bu yıl eylül ayında 2 katına çıkarak 5 yıllık silah ruhsatı 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise 79 bin liradan 158 bin liraya yükselmişti. Silah ruhsatları 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden zamlanacak. Yeni hesaplamaya göre:

Kart Ücretleri de Zamlanacak

Sadece ruhsat değil, kart ücretleri de yeniden değerleme oranından etkilenecek.

Zamlar 1 Ocak 2026'da Yürürlüğe Girecek

Cumhurbaşkanı tarafından artırma veya eksiltme yetkisi kullanılmazsa, belirlenen oranlar tüm resmi ücretlere olduğu gibi silah ruhsatlarına da otomatik olarak yansıyacak.

Trafik cezaları, pasaport, ehliyet, MTV, IMEI kayıt ücreti gibi kalemlerde de benzer artışlar bekleniyor.