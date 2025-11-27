Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 682 liradan tamamladı. Güne değer kaybıyla başlayan gram altın önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 667 lira seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda belirsizliğin devam ettiği haftada çeyrek altın 9 bin 474 TL, Cumhuriyet altını ise 37 bin 771 TL seviyelerinden alıcı buluyor. Ons altın da güne negatif seyirle başlayarak yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 153 dolar seviyesinde yer alıyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim takvimine yönelik beklentilerin altın üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirtiyor. Dolar endeksindeki dalgalanma ve küresel risk iştahındaki zayıflama, altındaki yön arayışını güçlendiriyor.

Analistlere göre ons altında 4.100 dolar destek, 4.250 dolar ise kritik direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların, özellikle ABD verilerinin ve Fed üyelerinin açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip etmesi gerektiği ifade ediliyor.