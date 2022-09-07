En son çektiği klibine 150 bin TL harcadığı konuşulan Simge Sağın, cesur klip görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Simge değişti

Klip çekimlerinin ardından rutin hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını radikal bir karar alarak sarı renge boyattı.

Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın yeni saçlarına yorum ve beğeni yağdı.

‘Ne Güzel’ klibinde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem olmuştu.

Trendlerden selam yolladı

YouTube’da trendler listesine girmeyi başaran Simge, klibin erişime kapatılarak ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun.” sözleriyle gönderme yapmıştı.