Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde yaşayan A.D., akşam saatlerinde sinir krizi geçirdi.

A.D., evinin camlarını kırdı, eşyaları sokağa atarak, balkonu ateşe verdi.

DHA'nın haberine göre olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

Evinin camlarını eline geçirdiği eşyalarla kırıp bağıran A.D.’yi, evine çıkan polis ekipleri sakinleştirdi.

"Sürekli kavga sesleri duyuyordum"

A.D.'nin üst kat komşusu Güngör Şentay, yangınla birlikte endişe yaşadıklarını belirterek, "Ben aşağıdan gördüm olayı. Arabayı çekmeye indim. Sürekli kavga sesleri duyuyordum. Ortalık yıkıldı. Evde ne kadar eşya varsa kırıldı sonra ateşe verildi” dedi.

"İnsanların üzerine eşyalar attı"

O sırada caddeden geçen Bayram İltir da "Balkona bir kadın çıktı. Cinnet getirdi, bağırdı çağırdı. İnsanların üzerine eşyalar attı. Dumanı gördüm. İtfaiye müdahale etti. Balkon camlarını kırdı. Elinde bıçak vardı. İnsanlar kaçıştı” diye konuştu.

Mahalleli Uğur Hazır ise "Balkondan bağırıp çağıran bir kadın vardı. Eline ne geçirdiyse aşağıya attı. Balkona yanıcı bir madde döküp yaktı. Balkon yanarken bağırıp çağırmaya devam etti” diye konuştu.