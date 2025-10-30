Edirne ve İpsala’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, yürütülen kapsamlı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, şüpheli olarak değerlendirilen iki tırı takibe aldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı aramalarda, araçların özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, iki ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin TL değerinde toplam 525 kilogram yasaklı madde ele geçirildi.