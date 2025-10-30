Edirne ve İpsala’da narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri, yürütülen kapsamlı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, şüpheli olarak değerlendirilen iki tırı takibe aldı.
Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı aramalarda, araçların özel olarak hazırlanmış gizli bölmelerinde uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, iki ayrı operasyonda 319 milyon 844 bin TL değerinde toplam 525 kilogram yasaklı madde ele geçirildi.
Operasyonun ardından olayla bağlantılı kişiler gözaltına alınırken, soruşturmanın Edirne ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ve sınır kapılarında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurguladı.
Bu operasyon, uyuşturucu ticaretine ağır bir darbe olarak değerlendirilirken, emniyet güçlerinin sınır bölgelerindeki hassas denetimlerinin devam edeceği belirtildi. Edirne ve İpsala’daki bu başarılı operasyon, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.