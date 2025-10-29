Şehir genelindeki tüm Akdo şubeleri, Türk bayrakları, kırmızı-beyaz süslemeler ve Atatürk portreleriyle donatıldı. Milli birlik ve beraberlik ruhunun en güzel şekilde yansıtıldığı etkinlikte, ziyaretçilere tatlı ikramı ve çocuklara balon dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet coşkusunu müşterileriyle paylaşan Akdo, düzenlediği etkinlikle büyük beğeni topladı. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği kutlama, renkli görüntülere sahne oldu.

Akdo Saray Şubesi Müdür Yardımcısı Muharrem Enes Davarcıoğlu, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını, bu toprakların en tatlı değeri olarak halkımızla birlikte kutlamaktan onur duyuyoruz. Milli bayramlarımız, birliğimizin ve ortak değerlerimizin en güçlü ifadesidir.”

Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle karşılanan etkinlik, Akdo’nun ‘tatlı bir Cumhuriyet coşkusu’ sloganıyla gün boyu sürdü.