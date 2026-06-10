Şırnak'ta, leyleklerin elektrik akımına kapılmasını önlemek amacıyla enerji nakil hatlarının bulunduğu direklere 13 özel platform yerleştirildi.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, elektrik direklerine kurulan platformlarla hem leyleklerin güvenli şekilde yuva yapması hem de enerji arzında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Leylek popülasyonunun yoğun olduğu Cizre-İdil ve Cizre-Nusaybin kara yolları güzergahındaki bölgelere 13 platform kuruldu.

Şırnak DKMP İl Müdürü Doğan Bayar, yaptığı açıklamada, göç yolunda bulunan leyleklerin daha güvenli şekilde yuvalanabilmeleri amacıyla elektrik direkleri üzerine leylek platformları yerleştirdiklerini belirtti.

Bayar, 'Bu çalışma sayesinde hem leyleklerin yaşam alanları korunacak hem de elektrik kaynaklı olası risklerin önüne geçilecektir. Doğal yaşamın korunmasına yönelik bu anlamlı projede emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederiz.' ifadesini kullandı.