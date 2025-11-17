Göçük Divriği’de Demir Madeni Ocağında Meydana Geldi

Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında, cevher üretimi yapılan alanda toprak kayması sonucu göçük oluştu.

Şantiye Müdürü S.Y. Göçük Altında Kaldı

İlk belirlemelere göre işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y.’nin göçük altında kaldığı tespit edildi.

AFAD ve Ekipler Seferber Oldu

AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeden oluşan çok sayıda personel, bölgede koordineli şekilde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sivas Valiliğinden Açıklama

Valilik, toprak kaymasının basamak yüzeyinde meydana geldiğini ve göçüğün bu nedenle oluştuğunu aktardı.

Yetkililer, çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.