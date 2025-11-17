Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 82 kişi yakalandı
İçeriği Görüntüle

Göçük Divriği’de Demir Madeni Ocağında Meydana Geldi

Sivas’ın Divriği ilçesindeki bir demir madeni ocağında, cevher üretimi yapılan alanda toprak kayması sonucu göçük oluştu.

S I V A S T A M A D E N O C A G I N D A G O C U K S A N T I Y E M 1019955 302645

Şantiye Müdürü S.Y. Göçük Altında Kaldı

İlk belirlemelere göre işletmede şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y.’nin göçük altında kaldığı tespit edildi.

AFAD ve Ekipler Seferber Oldu

AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiyeden oluşan çok sayıda personel, bölgede koordineli şekilde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sivasta Maden Ocaginda Gocuk Santiye M 1019957 302645 1

Sivas Valiliğinden Açıklama

Valilik, toprak kaymasının basamak yüzeyinde meydana geldiğini ve göçüğün bu nedenle oluştuğunu aktardı.
Yetkililer, çalışmalara ilişkin güncel bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.