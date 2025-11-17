Get-1

Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un Güncel Maç Takvimi

13. Hafta – 30 Kasım 2025 Pazar

  • Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Güzide Gebze Spor Kulübü
    Merkez Spor Kompleksi – 13.00

14. Hafta – 7 Aralık 2025 Pazar

  • Fethiyespor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
    Fethiye İlçe Stadı – 14.00

15. Hafta – 13 Aralık 2025 Cumartesi

  • Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Mardin 1969 Spor
    Merkez Spor Kompleksi – 14.00

16. Hafta – 17 Aralık 2025 Çarşamba

  • Ankara Demirspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
    TCDD Ankara Demirspor Stadı – 13.00

17. Hafta – 21 Aralık 2025 Pazar

  • Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Somaspor
    Merkez Spor Kompleksi – 13.00

Yoğun Maç Takvimi Başlıyor

Aralık ayında üst üste karşılaşmalara çıkacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, hem iç sahada hem deplasmanda kritik mücadeleler verecek. Play-off hedefi doğrultusunda her puanın büyük önem taşıdığı bu süreçte takımın performansı merakla takip edilecek.