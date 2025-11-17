Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor’un Güncel Maç Takvimi
13. Hafta – 30 Kasım 2025 Pazar
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Güzide Gebze Spor Kulübü
Merkez Spor Kompleksi – 13.00
14. Hafta – 7 Aralık 2025 Pazar
Fethiyespor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
Fethiye İlçe Stadı – 14.00
15. Hafta – 13 Aralık 2025 Cumartesi
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Mardin 1969 Spor
Merkez Spor Kompleksi – 14.00
16. Hafta – 17 Aralık 2025 Çarşamba
Ankara Demirspor – Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor
TCDD Ankara Demirspor Stadı – 13.00
17. Hafta – 21 Aralık 2025 Pazar
Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor – Somaspor
Merkez Spor Kompleksi – 13.00
Yoğun Maç Takvimi Başlıyor
Aralık ayında üst üste karşılaşmalara çıkacak olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, hem iç sahada hem deplasmanda kritik mücadeleler verecek. Play-off hedefi doğrultusunda her puanın büyük önem taşıdığı bu süreçte takımın performansı merakla takip edilecek.