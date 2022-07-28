Sivas'ta içme suyunun büyük oranda sağlandığı 4 Eylül barajında su seviyesi yüzde 6'ya düştü. Kuruma noktasına gelen barajda geçtiğimiz yıl bu aylarda su seviyesi yüzde 11.15 olarak ölçülmüştü. Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı; İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada karşı karşıya gelinen durumu gözler önüne serdi. Çağlancı Sivas'ın 3 aylık suyu kaldığını belirtti. Öte yandan, yaklaşık 50 kilo metre mesafede bulunan Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajına su naklini ön gören proje üzerindeki çalışmalarda sürüyor. Projenin yılsonuna kadar tamamlanarak şehrin suya kavuşturulması amaçlanıyor.

“İlk defa bu seviyede görüyorum”

Baraj yakınında bulunan Kolluca köyü sakinlerinden Sedat Kumru, barajı ilk defa bu seviyede gördüğünü söyleyerek, “Bulunduğum barajın yapımına 2002 yılında başladı. 2004 yılında yapımı bitti. Baraj o zamandan beri su tutmaya başladı. Birkaç yıl öncesine kadar kışın kar yağışı falan olmadığı için, yağmurlar falan olmadığı için barajın doluluk oranında oldukça bir azalma oldu. Devle Su işler bir açıklama yapmış. Geçen yıl yüzde 11 oranında doluymuş bu yıl bu oran yüzde 6 civarına kadar düşmüş. Bu barajın bu kadar çekildiği hiç görmedim. İlk defa bu seviyede görüyorum” dedi.

“Vatandaşlar suyu mümkün olduğu kadarıyla az kullansınlar”

Kumru, vatandaşların suyu mümkün olduğunca az kullanmaları gerektiğini belirterek, “Bu baraj Sivas Merkezin içme su kaynağı. Şuan ciddi bir kuraklık var. Vatandaşlar suyu mümkün olduğu kadarıyla az kullansınlar. Bir damla su bile etkiliyor. Gelecek yıllarda su çok önem kazanacak. Metre değil kilometre çekildi” diye konuştu.

“Burası Sivas'a yetmez”

Kolluca köyü sakinlerinden Mehmet Elmas, barajdaki suyun Sivas'a yetmeyeceğini ifade ederek, “Bir geçen sene çekildi. Birde bu sene çekildi. İki senedir çok çekildi bu kadar çekilmiyordu. Her sene aşağı ine ine çekildi. Bu seviyeye indi. Burası Sivas'a yetmez” ifadelerini kullandı.