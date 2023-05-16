Süper Lig'in köklü ekiplerden Sivasspor'da, yeni sezonda teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

İlk olarak sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılacağını söyleyen Rıza Çalımbay, daha sonra ise başkanın da onayıyla birlikte Sivas'ta devam edebileceğini ifade etmişti.

Sivas'ta gündem Erol Bulut

Uzun dönemli bir proje ile devam etmek isteyen Sivasspor, Rıza Hoca ile anlaşılamaması halinde Erol Bulut'u da listedeki önemli adaylardan biri olarak görüyor

Son olarak Erol Bulut,geçtiğimiz günlerde bazı takımlardan teklif aldığını belirtmiş ve bir ekip ile anlaşmayı net bir şekilde ifade etmişti.

Son performansı

En son Gaziantep Futbol Kulübünü çalıştıran Erol Bulut, takımı ile 65 maça çıkmış ve mücadele başına 1.32 puan ile beklentilerin altında kalmıştı.